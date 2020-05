Fase 2, parrucchieri si riparte. Ma saloni come ospedali

Via libera ai parrucchieri dal 18 maggio (Regioni permettendo), ma solo su appuntamento

Fino a qualche mese fa ricrescita e capelli bianchi non erano un problema. Adesso, invece, dopo settimane e settimane di lockdown, che ha costretto anche parrucchieri e barbieri a chiudere, si fa fatica a tenere sotto controllo doppie punte e barbe lunghe.

C’è chi ha cercato di arrangiarsi, magari provvedendo da sé a tagli e tinte fatte in casa, e chi ancora aspetta la riapertura dei saloni, programmata inizialmente per il 1 giugno.

Per questi ultimi forse è arrivata una buona notizia. Dopo l’incontro di domenica tra il governo e le Regioni, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha deciso di anticipare i tempi: da lunedì 18 maggio saranno i governatori a valutare la riapertura delle attività commerciali del territorio, tra cui anche parrucchieri e barbieri, ma solo se ci saranno le condizioni favorevoli alla ripresa. Una vittoria per molte delle Regioni che premevano per ripartire.

Nel caso in cui l’indice di contagio aumentasse di nuovo, il governo avrà la possibilità di intervenire per disporre nuove chiusure. Per evitare che questo accada bisognerà rispettare le linee guida del Comitato tecnico scientifico, che in settimana fornirà più indicazioni alle attività che stanno per alzare la saracinesca.

Innanzitutto sarà obbligatorio l’utilizzo dei dpi (dispositivi di protezione individuale), come la mascherina, i guanti e il gel disinfettante, sia per i parrucchieri che per i clienti. Obbligatoria dovrebbe essere anche la prenotazione, in modo da evitare folla e assembramenti all’interno del locale, e potrà entrare una sola persona alla volta, a meno che il salone non disponga di postazioni distanziate le une dalle altre. Non potrà mancare poi la sanificazione costante degli strumenti di lavoro e delle superfici e probabilmente i dipendenti indosseranno camici monouso e visiere protettive.

Un sospiro di sollievo, dunque, per tutti quelli che potranno tornare al lavoro e per chi potrà di nuovo andare dal proprio parrucchiere o barbiere di fiducia. Anche se non tutto sarà come prima. Si avrà la sensazione di entrare in un ambiente quasi ospedaliero e non si potrà più fare quello che prima sembrava normale, come aspettare il proprio turno all’interno del locale, magari sfogliando una rivista.

Maria Pia Petraroli