Auschwitz, Venanzoni (Pd): Gaffe comune insensibilità fuori luogo

La naturale vocazione al pregiudizio del Comune di Napoli

Arebeit match frei (Solo il lavoro rende liberi) frase all’ingresso dei campi di concentramento di Auschwitz.

Vorrei tanto evitare la polemica ma è davvero difficile. Palazzo San Giacomo ne combina un’altra delle sue. Ancora una volta una gaffe, la mancanza del senso di solidarietà e di spirito comunitario al quale la pubblica amministrazione dovrebbe necessariamente richiamarsi. Il messaggio di unità tra i popoli, quel tratto culturale conciliante e distensivo che bravi e capaci amministratori dovrebbero praticare.

Ed invece no. Non è bastato l’incidente di gennaio con la manifestazione delle pietre d’inciampo di piazza Bovio, organizzata dalle comunità d’Israele.

Anche in quella occasione ci furono polemiche e divisioni con una netta presa di posizione di settori dell’amministrazione in polemica con Israele e con le sue ragioni storiche.

Nel riquadro è evidente come funzionari abbiano sostituito quell’espressione tristemente evocativa (Solo il lavoro rende liberi) di uno dei periodi più bui della storia umana con la frase, solo il lavoro rende la dignità. È preoccupante la scelta operata dall’assessorato alle Politiche Sociali e al Lavoro del Comune di Napoli che con tanta disinvoltura e superficialità identifica la sua rappresentanza istituzionale. Una insensibilità fuori luogo le cui scuse successive non trovano alcuna giustificazione. Questa non è la mia amministrazione ed io non mi sento assolutamente rappresentato.

La mia più sincera solidarietà al popolo d’Israele ed a tutta la sua straordinaria comunità.