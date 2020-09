35 ANNI FA NASCE SUPER MARIO BROS, MA ANCHE SORRENTO HA IL SUO SUPERMARIO.

Buongiorno…35 anni fa nasce #supermario.

La prima volta di Super Mario Bros, il 13 settembre del 1985, esce in Giappone il nuovo videogioco. In Europa nel 1987.

Divenendo il videogame più venduto al mondo, con 40 milioni di copie vendute, battuto solo nel 2009 da un gioco della stessa Nintendo, la Wii Sports.

Ma Super Mario Bros è venuto in visita anche a #sorrento saputo che Mario Gargiulo lo ha scelto come mascotte.

Perchè Mario è come #supermario, le loro storie sono pure, semplici e geniali, di persone semplici, pure e geniali.

#mario, stakanovista multitasking, sempre di corsa (in bicicletta) va a superare tutti gli ostacoli, un poco vecchia maniera, gli piace il contatto umano, parlare con la gente ma soprattutto “ascoltarla”, e cercare di riparare da sempre a ciò che gli si chiede, se può, ma questo non lo fa da ora, ma lo fa da 20 anni, con la passione la forza e la fatica che lo contraddistingue, ma soprattutto con la sua anima rivoluzionaria geniale, gli piacciono i fatti non le parole, e lui li fa, avendo la fortuna e questo lo dice #supermario di avere accanto una famiglia, una schiera di amici e 80 candidati,che lo sostengono all’ infinito con il cuore.

Una persona semplice, come tutti noi, ama la sua famiglia, come tutti, e insegue il suo sogno come tutti, il sogno di una persona semplice che potrebbe diventare realtà.

Mariafrancesca Gargiulo