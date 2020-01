Calciomercato news, affari e trattative dell’ultimo giorno

Milan attivissimo nelle ultime ore di mercato: arrivano Saelemaekers dall’Anderlecht e Robinson dal Wigan. L’Inter tratta Slimani del Monaco e fa un altro tentativo per Giroud, che ha l’accordo con la Lazio e spinge per lasciare il Chelsea. Fiorentina scatenata: chiude per Igor della Spal e per Duncan del Sassuolo. Preso anche Amrabat per giugno. Monaco su Kalinic, la Roma pensa a Favilli come vice-Dzeko. Scambio di attaccanti tra Spal e Cagliari: Paloschi va in Sardegna, Cerri a Ferrara dove arrivano anche Castro e Zukanovic.Se ne parla in questo articolo pubblicato daSkysport.it –Ufficiale l’acquisto di Petagna che resterà alla Spal fino a giugno. Dettagli: 17 milioni più 3 di bonus.–Commisso non si ferma: Ieri gli agenti del centrocampista marocchino Sofyan Amrabat si sono incontrati con Il presidente Setti per chiedere la cessione dal Verona. Setti ha incontrato anche Joe Barone della Fiorentina ma l’offerta di 15 milioni più bonus del club viola non è stata ritenuta soddisfacente. Ricordiamo che l’Hellas aveva trovato intesa con il NapoliI ma il giocatore vuole la Fiorentina e ha detto no a De Laurentiis.–Dopo un lungo corteggiamento la Fiorentina ha raggiunto l’accordo con il Sassuolo per Alfred Duncan per 15 milioni di euro più 2 di bonus. Il centrocampista ha svolto a Milano le visite mediche.–Chiusa per Christian Kouamé nonostante la rottura del legamento crociato di novembre. Intesa trovata a 10 mln di euro + 8 di bonus e una percentuale della futura rivendita –Per la difesa è fatta per Igor dalla Spal. Arriva a titolo definitivo per 7 milioni di euro. Non rientra nell’operazione Eysseric di cui si era parlato inizialmente per fare il percorso inverso. È quindi Igor il rinforzo individuato – che arriva a prescindere dalla trattativa Criscito – sia per giocare come centrale di sinistra che per fare il vice Dalbert.–L’Inter ha anticipato il Cagliari assicurandosi Martin Satriano, attaccante uruguaiano classe 2001 del Nacional trattato anche dal Cagliari. Il giocatore è arrivato alla Malpensa nel tardo pomeriggio di ieri.–L’Inter ci riprova per Olivier Giroud, che però è anche un obiettivo della Lazio che ha l’accordo con il giocatore sulla base di un biennale da 3 netti a stagione.–Si tratta per Slimani del Monaco in prestito dal Leicester. Giocatore di nazionalità algerina, con l’Inter che ha comunque a disposizione un posto in rosa per tesserare un extracomunitario. Per Slimani in stagione 14 presenze e 7 gol tra Ligue1 e Coupe de la Ligue.