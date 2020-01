Demme l’equilibratore: il Napoli ha di nuovo un ‘play’

Napoli-Juventus ha certificato l’inserimento immediato di Diego Demme negli schemi di Gattuso: per l’ex Lipsia filtro, distribuzione e moto perpetuo.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Goal.com Dalla cessione di Jorginho, al sono mancati filtro e tempi a centrocampo. Ancelotti pensò ad Hamsik – poi ceduto in – salvo accantonare idea e cambiare modulo decidendo di giocare senza regista, infine l’avvicendamento in panchina che ha portato Gennaro Gattuso a tornare all’antico.Dal 4-4-2 del tecnico emiliano al 4-3-3 di Ringhio, che prevede un play a protezione della difesa: ebbene, il mercato di gennaio ha regalato un Diego Demme divenuto subito un perno del nuovo corso.Dopo lo scampolo di partita col al debutto, contro e l’ex aveva convinto per grinta e intelligenza tattica. Elogi tramutati in applausi scroscianti domenica sera contro la , con Demme tra i migliori in campo.Piazzato da vertice basso nella mediana a 3 voluta da Gattuso, il tedesco ha catturato palloni e annullato Dybala dimostrando anche ordine nella distribuzione del gioco. Senza risparmiarsi mai.Se il Napoli è tornato a mostrarsi compatto e corto merito va attribuito anche ad un centrocampo più coperto e meno ‘arrembante’ rispetto alla precedente gestione, pensato in estate da Ancelotti puntando su un solo mediano (Allan) e tre interni chiamati ad agire nel 4-4-2 (Fabian Ruiz, Zielinski ed Elmas, col giovane Gaetano – un fantasista reinventato regista – sullo sfondo).Demme è l’emblema della rinascita azzurra, fatta di tanta grinta e una solidità che latitava da mesi. Senza dimenticare Lobotka, l’altro colpo invernale e ‘alter ego’ di Diego utilizzabile anche da mezzala.Gente di corsa ma con lucidità e disciplina, le scelte del Napoli a gennaio nella zona nevralgica hanno restituito filtro e geometrie al reparto agevolando una difesa maggiormente protetta. Le crisi si superano anche così.