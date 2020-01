“L’amore e il tradimento “narrati” in chiave cabarettistica da Diego Macario e Lucia Cassini.”

“Non c’è due senza tre”: cita il famoso proverbio della cultura popolare italiana.

Quale migliore occasione se non quella che ha visto come protagonista,nonchè regista, l’attore cabarettista Diego Macario,protagonista delle serata dedicata alla riscoperta dei vizi,virtù e complessi del “maschio di coppia” dal titolo: MUSICA,AMMORE e…..CCORNE”(“a tutta Mac…chietta).Madrina ed ospite d’onore della serata,Lucia Cassini la vulcanica:”Totò in gonnella” che con la sua prorompente e singolare ironia,ha fatto da spalla con lo stesso ed esibendosi non solo con un medley di intramontabili successi come:”Balla Balla Cuncetta”;”Bambola” che la consacra da oltre 30 anni, quale antesignana del messaggio contro la violenza sulle donne,piaga sociale ancora attualissima.Nel corso della serata si sono susseguiti numerosi scambi di battute e melodie cabarettistiche realizzate al pianoforte rigorosamente dal vivo, accarezzato dalle abili mani del Maestro Biagio Terracciano.A coadiuvare il tutto divertenti ed accattivanti performance che solo pochi artisti di alto spessore possono concedersi con aneddoti dal sapore del varietà e nel ricordo di Totò ,Nino Taranto e tante altre note figure celebri del panorama artistico partenopeo e frammenti di vita quotidiana del disoccupato napoletano,che si contraddistingue per la sua geniale arte di creare dal nulla un lavoro,come la nota e preziosa “aria di Napoli” in bottiglia,i fazzolettini di carta ai semafori,gli accendini ed il suo dialetto paradossalmente da lei considerato flemmatico e tipico del settentrione per antononomasia.Una dicotomia assurda visto che trattasi di due realtà totalmente differenti ma all’inverso.Il tutto guarnito da neologismi da lei adottati come “artistità” ed “esipodio” termine del compianto Totò e “la donna di Fellini” ed aneddoti di Nino Taranto, Armando Gill.Una serata all’insegna del divertimento,della comicità e della storia del varietà prendendo spunto dal complesso e tormentato rapporto di coppia, dell’amore ed i suoi risvolti che da esso scaturiscono e che sovente degenerano nel tradimento.Un sentimento che seppur non razionale viene sintetizzato ed esorcizzato con leggerezza e allegria,grazie all’ abilità e alla maestria dei due protagonisti,edulcorandolo con la loro verve artistica e spontaneità personale.Un evento fuori dal comune impreziosito da un duplice valore aggiunto in quanto “dimora battesimale” del neo aggiunto Diego Macario che “Cautamente” si inserisce come terzo pilastro della “Macchietta classica napoletana” insieme all’attore Vittorio Marsiglia.Un trio di tutto rispetto di un genere comico complesso e non facile da interpretare, in una splendida location come il Club 55,residenza storica di via Toledo a Napoli,scelta non a cascorollario per celebrare un sodalizio artistico che resterà negli annali della storia del panorama classico partenopeo.Un vero successo confermato dal sold out, sintetizzato da una coppia di tutta eccellenza: un giudice donna incorruttibile come Lucia Cassini ed un grande personaggio maschile di tutto rispetto come Diego Macario,che hanno allietato il pubblico presente,avvolgendolo in un caldo abbraccio e in nome dell’amore omaggiandoli con un fragoroso e prolungato