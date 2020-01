Sarri si becca l’iram dei social bianconeri!E quanto si legge in questo articolo pubblicato su il Corriere dello SAport.it

“Fa più male perdere a Napoli? Sinceramente no. Sono contento per i ragazzi a cui sono e rimarrò affezionato per sempre, se proprio devi perdere per lo meno siano contenti loro. Certo, avrei preferito che cominciassero tra una settimana…”. Queste le parole di Maurizio Sarri dopo la sconfitta della Juve al San Paolo. Dichiarazioni che hanno fatto infuriare i tifosi della Juventus. Molti hanno espresso la propria opinione sui social, c’è chi non ha proprio digerito tali esternazioni e chi, pur non comprendendone il senso non cambia idea sull’allenatore.

Ecco alcuni dei commenti che sono apparsi sul web nelle ultime ore.

“Sarri agghiacchiante, non ci credo a quello che ha appena detto, non è possibile”

“Le parole di Sarri sono state stupide, oltreché ingenue. Qualcuno deve spiegargli meglio cosa è la Juventus. Da qui a fare disastri però passa un mondo. Gli ultimi mesi sono stati in netta crescita, una partita e delle parole, per quanto sbagliate non possono capovolgere tutto”.

“L’uscita di Sarri nel post partita suoi “suoi ragazzi” (gli EX, non gli attuali…), quelli che “se proprio dovevamo perdere, son contento per loro” sono di un IMBARAZZO inaudito. Supera pure la gara stessa. Al singolo tifoso deciderne la gravità, io provo solo imbarazzo.”

“Io non sono antisarriana, ma le dichiarazioni di stasera di Sarri sono tipiche di chi si è bevuto il cervello”.

Dall’altra parte ci sono anche coloro che continuano a sostenere Sarri.

“Inappropriate le dichiarazioni di Sarri ? Si. Sconcertanti? Anche no. Per quel che mi riguarda pesano ben poco sulla valutazione di Sarri”

“Sarri è questo, prendere o lasciare. Sincero e senza ipocrisie. Volete che gli addetti ai lavori escano dalle frasi fatte, dai concetti precostruiti, dal copia/incolla ma solo se non allenano la Juve, altrimenti apriti cielo”.

“Io sono uno dei piu grandi ammiratori di Maurizio Sarri, ma le sue parole nel post partita sono state inopportune e soprattutto ingenue. Non prendiamoci in giro, potrebbe perdere la stima non solo di alcuni tifosi, ma anche dello spogliatoio”.