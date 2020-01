Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 27 gennaio

Ecco le notizie di mercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it–Manca ancora il via libera per le visite di Marko Pjaca: l’esterno croato arriverà in prestito per 18 mesi (1,5 milioni) con diritto di riscatto fissato a 12. Si stanno limando gli ultimi dettagli con l’agente del giocatore poi il croato avrà il via libera per fare le visite mediche con il Cagliari. Nella serata di ieri incontro con gli agenti di Martin Satriano, centravanti classe 2001 del Nacional Montevideo, uruguayano ma con passaporto italiano–A conferma della trattativa per lo spagnolo sono arrivate anche le parole del ds giallorosso prima del derby: ”La trattativa è avviata, ci sono degli ottimi rapporti. Con il giocatore stiamo parlando, bisogna convincerlo anche del progetto tecnico. Personalmente sono ottimista, non amo parlare finché non ci sono le firme. Sono cauto. Tutta la Roma sta cercando di dimostrare la propria forza, non è la succursale di nessuno. Non ci sarà nessuna clausola di recompra. Villar è un ragazzo che abbiamo seguito, ha grande qualità e ha dei margini di miglioramento. Si sposa con la visione tecnica del mister, con il Valencia ci abbiamo parlato e anche con l’Elche. Si lavora, mi auguro di portare un nuovo giocatore. Come ben sapete abbiamo preso Ibanez, è un giocatore sul quale crediamo molto. Questi sei mesi gli consentiranno di crescere, con la speranza di avere un centrale forte”.–E’ atteso tra pochissimi minuti l’arrivo in Italia del centrocampista danese, che oggi si sottoporrà alle visite mediche e poi diventerà un nuovo giocatore dell’Inter–Grande colpo della dirigenza nerazzurra che si aggiudica uno dei più forti centrocampisti nel panorama europeo, anticipando il suo arrivo di 4 mesi (era in scadenza a giugno) per una cifra certamente molto minore rispetto al suo reale valore: al Tottenham andranno circa 20 milioni di euro bonus compresi-Il 21enne difensore brasiliano in arrivo dall’Atalanta ha cominciato l’iter delle visite mediche per la società giallorossa presso Villa Stuart: si trasferirà in prestito per 18 mesi a 1 milione di euro, con 8 milioni di obbligo di riscatto, più 2 ulteriori di bonus