Napoli-Inter, l’annuncio di Pedullà scuote il web

Raiola ha deciso…Insigne via a Giugno!Se ne parla in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

L’asse Napoli-Milano, sponda nerazzurra, è più caldo che mai. Sono tante le trattative e gli intrecci tra il club partenopeo e l’Inter, a cominciare da un affare che si farà – l’approdo di Politano alla corte di Gattuso – e da un altro che invece sembra destinato a non concretizzarsi, vale a dire il passaggio di Llorente nel clan di Conte. Per la prossima estate, però, potrebbe essere imbastita una trattativa davvero clamorosa.A lanciare la bomba, con un articolo sul proprio sito web, è l’esperto di mercato Alfredo Pedullà. “Nei colloqui recenti, recentissimi, tra Mino Raiola e l’Inter, ecco una proposta (per il momento solo quella) che farà discutere – si legge nell’articolo – L’agente ha chiesto al club nerazzurro se fosse interessato a Lorenzo Insigne, un discorso evidentemente per la prossima estate”.“Insigne, recentemente a segno contro la Lazio in Coppa Italia, non sta vivendo un momento semplicissimo a Napoli“, prosegue Pedullà. “Già la scorsa estate erano state valutate alcune proposte ma senza che ci fossero i numeri giusti. Possibile che Raiola voglia trovare una soluzione per la prossima stagione, intanto l’ha proposto all’Inter“.In effetti quella di capitan Insigne in azzurro è una storia tormentata. Sono stati più i momenti difficili che quelli felici nel tormentato rapporto tra il “Magnifico” e i suoi tifosi, soprattutto a causa delle prestazioni evanescenti dello stesso Insigne. “Perché fischiano sempre e solo me?”, ha più volte denunciato l’attaccante di Frattamaggiore, solo pochi giorni fa tornato eroe per la prodezza valsa l’approdo in semifinale di Coppa Italia. Il possibile approdo di Insigne all’Inter ha subito scatenato reazioni sul web. I sostenitori del Napolisono divisi. “Giù le mani da Lorenzino”, scrive Cristina. “Quando Insigne cerca di riprendersi in mano il suo Napoli, ecco che i giornali se ne escono con la proposta di Raiola all’Inter“, maligna Alvin che insiste: “Siete il male di Napoli. Un appello ai tifosi, cerchiamo di non farci distrarre dal nostro obbiettivo: tifare contro tutto e tutti”.Anche i sostenitori nerazzurri commentano il possibile affare orchestrato da Raiola. “Se lo può tenere Insigne“, scrive infastidito Cesc. “Insigne no grazie”, fa eco Giuseppe. Un altro tifoso fa un’altra considerazione: “Conte non lo voleva in nazionale, non penso ci punterà adesso”. Sono Eriksen e Giroud, piuttosto, a stuzzicare le speranze dei tifosi dell’Inter: “Alfredo, secondo te quando li ufficializzano?”, chiedono con impazienza in molti.