Sono queste le parole del tecnico rossonero ala vigilia della sfida col Brescia: “Senza Balotelli perde qualità, ma dobbiamo stare attenti”. E poi: “Ibra? sa quello che deve fare…”E quanTo si legge in questo articolo publicato su Gazzetta.it Il tadzebao non si toglie: la classifica appesa ai muri di Milanello nei tempi peggiori è ancora lì, un talismano forse, un modo di rimotivarsi ogni giorno e di non dimenticare le tante difficoltà passate. Stefano Pioli non ha intenzione di staccarla. “Resterà appesa fino al 24 maggio, non lavoriamo a pettinare le bambole, l’obiettivo è portare il Milan più in alto possibile”.L’effetto Ibra per ora è stato molto positivo, ma è tutto il gruppo che sta rispondendo bene. Ibra è un valore aggiunto per la presenza, l’atteggiamento, la professionalità che mette in tutto quello che facciamo ogni giorno. Non sono rimasto sorpreso, parliamo di un campione. È intelligente e disponibile, è entrato nel Milan non dico in punta di piedi, uno come lui è difficile che entri in punta di piedi: è entrato con curiosità, ha studiato e ora sa anche meglio quello che deve fare”.Il Milan trova un Brescia senza Balotelli: le statistiche parlano di cinque vittorie esterno, un rendimento migliore di quello della stagione passata, che trasmette fiducia. “Le vittorie in trasferta? I numeri non mentono, si vede che la nostra interpretazione delle gare è stata positiva, che abbiamo cercato di fare sempre la partita. Brescia senza Balotelli? Chiaro che senza Balotelli il Brescia perde qualità e giocate individuali importanti, ma la squadra troverà ancora più compattezza, dinamismo, corsa. Ci aspettiamo un avversario che gioca buon calcio e lotta per un obiettivo importante ma anche noi”. Le altre rallentano e il Milan ha due turni con i quali può recuperare altri punti, ma Pioli non vuole guardare troppo lontano. “Sarà la partita della svolta? Me lo chiedete praticamente prima di ogni partita, ma è giusto, dobbiamo sempre pensare che la prossima è la gara più importante, però non è il momento di pensare a dove saremo il 24 maggio. Dobbiamo lavorare e migliorare la nostra classifica. Castillejo ha detto andiamo cauti perche abbiamo mangiato tanta m…? Questo deve essere uno stimolo per il gruppo. Abbiamo buttato giù tanti momenti difficili e abbiamo dimostrato di saperci rialzare”.Paquetà soffre di nostalgia, si dice, ha avuto anche un malore domenica scorsa, un malessere che il Milan definisce passeggero, nulla di preoccupante. Paquetà gioca e si allena, ma la sua posizione, come quella di altri giocatori perennemente sul mercato, resta un rebus. “È normale che Lucas non sia soddisfatto – dice Pioli – ma tutti hanno dimostrato che lavorando si può crescere e l’atteggiamento di tutti è positivo. Paquetà deve avere la convinzione di essere un giocatore completo: è andato bene sul piano della quantità e dell’impegno, ma per le qualità che ha deve diventare più incisivo. Deve trovare la giocata vincente”. Rebic ci è riuscito, Pioli non si sbilancia sulla formazione ma si capisce che il croato ha riconquistato peso e fiducia. “Se tu lavori con convinzione anche subendo le scelte dell’allenatore, il risultato arriva. Chi continua a lavorare con orgoglio, quando entra in campo dà le risposte giuste. Suso si sta allenando benissimo ed è pronto per giocare. Se vogliamo, come vogliamo, fare un girone di ritorno diverso da quello dell’andata, l’atteggiamento di tutti deve rimanere quello che ho visto in queste settimane: concentrato e propositivo”.