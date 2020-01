In Spagan sicuri…il cileno non se ne andrà. Il nuovo tecnico Setien lo ha schierato titolare e il pressing di Messi e Suarez pare abbia funzionato. Destino simile per il croato.E quanto si legge in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Al Barcellona sono sicuri: Arturo Vidal non se ne andrà. Lo scrive “Mundo Deportivo”, che con la dirigenza blaugrana ha un filo diretto. Evidentemente è questo il messaggio che vogliono far passare dal Camp Nou, dove hanno seguito con certa trepidazione le ultime mosse del cileno che solo qualche settimana fa ha denunciato il Barcellona per una questione di bonus non pagati, gesto che dal club avevano interpretato come estrema forma di pressione per cercare di forzare la mano e andarsene all’Inter.Vidal non aveva un gran rapporto con Ernesto Valverde. E con Antonio Conte, che gli fa la corte da tempo, sembrava deciso a muoversi dalla Catalogna a San Siro. Ora Valverde non c’è più, e il nuovo allenatore, Quique Setien, al suo esordio ha schierato Vidal titolare. Un piccolo segnale, perché De Jong era squalificato e Arthur appena rientrato da un lungo stop. Però al Camp Nou confidano sul fatto che Vidal abbia accantonato i propositi di trasloco, aiutato nel cambio di decisione anche dalle pressioni ricevute dai compagni, Messi e Suarez su tutti, che gli hanno trasmesso appoggio sottolineando la sua importanza nel progetto. Alla chiusura del mercato mancano 10 giorni, e al Barça sono convinti che Vidal abbia deciso di restare. L’interessato per ora non parla, anche se via social manda segnali di distensione. E l’Inter guarda all’Inghilterra.Destino simile per Ivan Rakitic, che qualcuno aveva ipotizzato al centro di una scambio con Bernardeschi che non ha mai trovato conferme. Il croato non si è lamentato quando con Valverde era praticamente sparito dal campo, non si è esaltato quando improvvisamente è tornato titolare, e ha sempre detto che dal Barça non se ne vuole andare. Al momento il centrocampo del Barça non sembra dover perdere pezzi.