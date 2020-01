Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 21 gennaio

Ecco kle notizie di calciomercato in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it Si continua a trattare fra Juventus e Barcellona per lo scambio Rakitic–Bernardeschi. Il nodo è il conguaglio che la Juve ha chiesto al Barça. Non c’è ancora l’intesa, anche perché l’ingaggio del croato è molto alto. Nel frattempo si è invece definito lo scambio tra i giovani Matheus Pereira e Marques-Roma verso la chiusura per il difensore brasiliano dall’Atalanta: Ibañez pronto a diventare giallorosso in prestito per 18 mesi (1 mln) con obbligo di riscatto (8+2 di bonus). Per annunciarlo si aspetta la cessione di un difesore (Juan Jesus il più probabile)-Disgelo tra Inter e Roma in Lega tra Marotta e Fienga. Si può riparlare di Politano con una nuova formula. Potrebbe esssere un prestito con obbligo di riscatto legato a presenze. Può essere la chiave ma non è semplic-L’agente di Valentino Lazaro è rientrato in Italia, dove è arrivato anche direttore del Lipsia per superare la concorrenza del Newcastle . Il direttore del Lipsia ha parlato con l’agente e con la società nerazzurra-Per Christian Eriksen è cominciata una settimana che può essere decisiva. Oggi può essere il giorno giusto per accelerare: l’agente del centrocampista danese, Martin Schoots, incontrerà il presidente del Tottenham e si valuteranno tutte le condizioni. È probabile che gli Spurs chiedano al giocatore di rinunciare a qualcosa per essere liberato subito. Gli si chiederà di rinunciare a un paio di milioni lordi.-Dopo Young i nerazzurri si preparano ad accogliere Victor Moses, che è già stato allenato da Conte al Chelsea. Il giocatore è arrivato in Italia: se passerà le visite mediche si aggregherà all’Inter in prestito con diritto di riscatto a 10 milion-