Calciomercato, tutte le trattative e le notizie del 20 gennaio

Ecco,in tempo reaòle,tutte le notizie di mercato,pubblicate in questo articolo da Skysport.it-Negli ultimi giorni si è riaperto il dialogo tra i bianconeri e il Barcellona per un possibile scambio Rakitic-Bernardeschi. Ancora non sono coinvolti i procuratori dei giocatori. Nel frattempo, però, come confermato da Paratici a Sky: “In estate abbiamo parlato di calciatori vari ma non ci sono stati discorsi concreti in proposito. Scambi col Barcellona? Abbiamo parlato con i blaugrana per lo scambio tra Matheus Pereira e Marques. Noi abbiamo tenuto Matheus Pereira alcuni anni con noi, un giocatore molto bravo, molto tecnico, che però ha bisogno di un certo tipo di calcio per esprimersi ai suoi livelli, che è un calcio più tecnico. Lui è un giocatore molto tecnico, brasiliano. Abbiamo individuato da loro un giocatore che è più un bomber all’italiana, quindi crediamo sia una cosa giusta per entrambi. Stiamo procedendo con questo tipo di operazione. Per quanto riguarda Bernardeschi, Rakitic e tutto quello che si è sentito, posso solo dire che è stata una cosa uscita questa estate, in termini proprio di ragionamenti generali, parlando di giocatori vari””. Juve e Barcellona stanno perfezionando lo scambio di giovani Matheus Pereira, trequartista che era al Digione in prestito (che andrà al Barcellona) e Marquez attaccante 2000 di origini venezuelane (che invece andrà alla Juventus).-I tifosi aspettano l’arrivo a gennaio di un centrocampista. Le parole dell’amministratore delegato nerazzurro: “Eriksen è un giocatore del Tottenham, che va in scadenza a giugno. Il fatto di essere stato a cena con l’agente è legittimo, autorizzato dal regolamento vigente e quindi non limitante. Da qui a dire che arriverà a gennaio o a giugno ne passa, c’è concorrenza e non sappiamo cosa succederà. Non nego che con l’entourage di Giroud abbiamo parlato, faremo le giuste valutazioni. Le due operazioni, questa e quella di Politano, potrebbero essere legate, ma ciò che non succede oggi nel mercato può succedere domani. Moses? È un candidato, sicuramente”-Ai microfoni Sky, Beppe Marotta ha fatto il punto sul mercato dell’Inter. Intanto il caso Spinazzola: “Penso ci sia stato un clamore mediatico eccessivo. È un ottimo professionista che ho conosciuto alla Juve, credo che nel calcio le trattative prima di essere definite devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche. Terminate queste valutazioni, la società non poteva definire questa operazione e ho comunicato al mio collega della Roma che non potevamo effettuare quest’operazione”. Sulla foto con la sciarpa della Roma fatta da Politano: “Devo dire che le foto a Roma non dipendono dalla nostra gestione, Spinazzola non ha fatto foto con noi. Poi siamo in un mondo dove queste cose capitano e capiteranno in futuro, l’espletamento di quelle valutazioni è obbligatorio per l’acquirente perché una trattativa così pesante non si può definire senza queste valutazioni. Massimo rispetto per Politano, col quale abbiamo parlato spiegandogli la situazione. Siamo professionisti abituati a vivere con queste situazioni, oggi è un nostro giocatore e valuteremo il suo futuro nel migliore dei modi da qui alla fine del mercato”