Ecco le notizie di calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo da Skysport.it -Il difensore brasiliano classe ‘98 dell’Atalanta stava trattando con il Bologna e sembrava molto vicino, ma i giallorossi hanno superato la concorrenza: affare in prestito di 18 mesi da un milione di euro con obbligo di riscatto a 8 mln + 2 di bonus, lunedì le visite mediche.-Traffico in giornata nella sede nerazzurra: è passato anche Alessandro LUCCI che all’uscita ha detto a Sky: “Vecino sta benissimo all’Inter. Everton? Non abbiamo parlato di lui o di Florenzi, sono solo ipotesi…”. Incontro anche con l’agente di Lazaro, che può essere ceduto subito dai nerazzurri.-Riflessioni in corso su Esposito: contatti continui con Augusto Carpeggiani per valutare cosa fare nel momento in cui arriverà Giroud. Se dovesse andare in prestito, la prima squadra che l’ha chiesto è la Spal.-L’Inter intanto chiude per Ashley Young: accordo col Manchester United per 1.5 milioni di euro più bonus legati al numero di presenze, venerdì mattina le visite mediche. Young, capitano dei Red Devils, può giocare sia come esterno destro che come esterno sinistro.-Se non si dovesse concludere positivamente lo scambio, l’Inter ha individuato in Victor Moses il secondo esterno da regalare ad Antonio Conte: ai tempi del Chelsea, Moses era diventato insostituibile per i blues (78 presenze e 8 gol in due anni). Ora il nigeriano gioca in prestito al Fenerbahce, il Chelsea ha chiesto 10 mln, ma l’Inter lo farebbe solo in prestito.-Si sta ancora trattando per lo scambio Politano-Spinazzola con la Roma. Se l’operazione non si chiude entro domani mattina i giocatori devono rientrare alle basi. I due club sono rimasti in contatto durante tutta la giornata per provare a non far saltare l’operazione. Alla fine si è raggiunta un’intesa per legare l’obbligo di riscatto al numero di presenze (15), ma non c’è ancora quella sul minutaggio: la Roma ha dato l’ok per 15 presenze libere, l’Inter vuole 15 presenze da almeno 45 minuti. Nelle prossime ore i due club prenderanno una decisione definitiva. Gianluca Petrachi, direttore sportivo giallorosso, ha parlato a Roma Tv dello scambio: “La trattativa è ancora in corso, non c’è nulla di chiuso. Inutile commentare adesso qualcosa che non è stato ancora fatto”.-Trattativa no stop per Christian Eriksen. Cena a Milano tra Beppe Marotta e l’agente del centrocampista danese, Martin Schoots. Si limano i dettagli dell’accordo col giocatore, mentre continua la trattativa col Tottenham: i nerazzurri hanno proposto 12 mln più bonus, gli Spurs ne vogliono sempre 20. Venerdì, insieme a Young, arriverà in Italia anche uno degli intermediari dell’operazione: questione di tempo per ridurre la distanza tra le parti-Il difensore del Verona è arrivato a Villa Stuart per sostenere le visite mediche con il Napoli. Il 25enne kosovaro resterà comunque in prestito al Verona fino al termine della stagione. Trasferimento da 14 milioni di euro, a Rrahmani contratto di cinque anni a 1,8 milioni a stagione.