Calciomercato: news e trattative live del 16 gennaio

ecco le trattative di calciomercato ,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it L’Inter ha chiesto ulteriori test atletici per Spinazzola, ma il giocatore finora non li ha svolti. Il club nerazzurro continua a trattare con la Roma per cercare una soluzione che possa definire comunque lo scambio con Politano. In ogni caso, la società giallorossa non è disposta a modificare la formula già pattuita dell’operazione. Le due società sono al lavoro per non far saltare la doppia operazione-Cutrone ha già segnato il suo primo gol in maglia viola durante Fiorentina-Atalanta. È il modo migliore per presentarsi nella conferenza di presentazione ufficiale: “L’impatto a Firenze? Nulla è facile, nel calcio e nella vita. Ho sempre pensato ad allenarmi al cento per cento. Il gol? Ieri è stata un’emozione bellissima. Spero di continuare così. Cercherò di farmi chiamare spesso bomber”-Secondo il Manchester Evening News, lo United sarebbe sulle tracce di Marcos Llorente, 24enne centrocampista spagnolo che non sta trovando spazio nell’Atletico Madrid.Sorpasso della Roma per Ibanez. Il difensore dell’Atalanta stava trattando con il Bologna, ma adesso sarebbe molto vicino ai giallorossi. Gli agenti del brasiliano classe 1998 hanno già incontrato sia la Roma sia il Bologna, ma Ibanez sembra preferire come destinazione la squadra di Fonseca. Il Bologna aveva già trovato l’accordo con l’Atalanta sulla base di 9 milioni di euro più 2 di bonus-L’agente Alessandro Lucci ha parlato di Vecino, uno dei suoi assistiti, dopo un incontro in mattinata presso la sede del club nerazzurro: “Matias sta bene all’Inter, resta qui. Florenzi all’Inter? Non ne abbiamo parlato”.