Calciomercato: news e trattative live dell’8 gennaio

Ecco alcune notizie di mercato,in tempo reale,pubblicvate in questo articolo di Skysport.it Cremonese, ufficiale il ritorno di Rastelli in panchina.La Cremonese ha ufficializzato Massimo Rastelli come nuovo allenatore. Prende il posto di Baroni, che aveva preso il suo posto a inizio ottobre.Napoli, offerti 21 milioni di euro per LobotkaIl club del presidente De Laurentiis ha offerto 21 milioni di euro per Lobotka del Celta Vigo. Si attende l’accettazione formale degli spagnoli, mentre con il giocatore è stato già raggiunto l’accordo (5 anni a 1.8 milioni di euro).