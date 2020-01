Calciomercato: news e trattative live dell’8 gennaio

Ecco le notizie del calciomercato,in tempo reale,pubblicate in questo articolo di Skysport.it Galatasaray, Nzonzi: “Voglio andarmene”.Le parole del centrocampista del Galatasaray in prestito dalla Roma: “Io non devo chiedere scusa a nessuno – le parole del giocatore riportate dal portale turco fotospor.com -, non ho fatto nulla. Ma adesso basta, voglio andarmene”. Caravaggio, ingaggiato il fratello di Balotelli.Colpo di mercato in attacco per il Caravaggio: preso l’attaccante classe 1993 Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, con cui è stato trovato l’accordo per vestire la maglia della squadra di Serie D nella seconda parte della stagione.Roma, Cristante rinnova fino al 2024.Il centrocampista della Roma rinnova fino al 2024. “Sono contentissimo di aver rinnovato”, ha dichiarato il centrocampista giallorosso. “Questo è il posto in cui voglio stare per crescere ancora: mi piace il progetto che stiamo sviluppando, secondo me porterà a ottimi risultati”.Cremonese, esonerato Baroni,Il club lombardo ha deciso di cambiare ancora allenatore. La Cremonese, attualmente quartultima in classifica a quota 21 punti nel campionato di Serie B, ha deciso per una nuova svolta in panchina. Esonerato Marco Baroni, che aveva preso il posto di Rastelli a inizio ottobre.Juve, visite mediche per Ntenda,In corso al J-Medical le visite mediche del giovane esterno sinistro del Nantes. Il giocatore è pronto a firmare un il contratto con i bianconeri.Atalanta-Bologna, incontro in Lega per Barrow,Atalanta e Bologna si incontrano questo pomeriggio a Milano per parlare dell’attacante nerazzurro Barrow che piace molto a Sinisa Mihajlovic,Cremonese, si pensa al ritorno di Rastelli in panchina,Massimo Rastelli pronto a tornare sulla panchina della Cremonese, al posto dell’esonerato Baroni. Rastelli aveva lasciato il posto al suo successore ai primi di ottobre.Genoa-Spal, incontro per Sanabria e Kurtic,In Lega a Milano previsto anche un incontro tra Spal e Genoa per parlare di Kurtic e Sanabria. L’attaccante, obiettivo numero 1 per il reparto avanzato, potrebbe essere scambiato con il centrocampista ex Atalanta.Al Duhail, ufficiale l’arrivo di Han,Kwang-Song Han è un nuovo calciatore dell’Al Duhail. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, il club qatariota ha reso noto l’acquisto del centravanti nordcoreano dalla Juventus.Napoli, trattativa in chiusura per Demme,Il centrocampista del Lipsia è atteso in Italia questa sera per poi firmare il contratto con il Napoli.Atalanta, piace Lutonda dell’Anderlecht,A Milano è presente anche il direttore sportivo dell’Anderlecht, con il quale l’Atalanta parlerà di Thierry Lutonda. E’ un esterno sinistro classe 2000 con il passaporto belga e congolese.Cremonese, ufficiale il ritorno di Rastelli in panchina,La Cremonese ha ufficializzato Massimo Rastelli come nuovo allenatore. Prende il posto di Baroni, che aveva preso il suo posto a inizio ottobre.