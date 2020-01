Ecco alcune notizie,aggirnate,di mercato apparse su Skysport.it Inter a caccia di un esterno sinistro: contatti con il Manchester United per Ashley Young, che ha già dato disponibilità al trasferimento. Napoli, Lobotka non si sblocca e allora gli azzurri virano su Diego Demme del Lipsia. Milan, Todibo non convinto a sposare il progetto rossonero: vuole un prestito di sei mesi, ma la formula non piace. Le alternative in difesa sono Christensen e Kjaer (possibile uno scambio con Caldara). Intanto l’Aston Villa ha offerto 30 milioni per Piatek.In prima pagina, precisamente in taglio basso, Tuttosport parla del possibile trasferimento di Barrow: “In attesa della sfida in campionato, si scalda il duello per l’attaccante dell’Atalanta“.Il Corriere dello Sport apre in prima pagina con un’immagine di Zaniolo, riportando il valore del talento giallorosso secondo una classifica dell’osservatorio del Cies: 86 milioni di euro, è il primo italiano in questa speciale classifica davanti a Barella.La Gazzetta affronta il tema del mercato nerazzurro in prima pagina: “Alonso stop, nel mirinoYoung. Attesa per Vidal. E ce l’apertura per Eriksen subito”.Dopo la frenata su Todibo, il club rossonero comincia a considerare piste alternative. La prima è Andreas Christensen, calciatore danese del Chelsea. La seconda è quella che porterebbe a uno scambio con l’Atalanta: Gasperini rivorrebbe Caldara, in cambio Kajer potrebbe vestire la maglia rossonera.Ieri incontro a Milano tra gli agenti di Amrabat e il direttore sportivo del Napoli Giuntoli. Non è ancora stata raggiunta l’intesa tra il giocatore e il club di De Laurentiis. Manca infatti l’accordo su alcuni nodi contrattuali: il marocchino chiede 4 anni e l’inserimento di una clausola rescissoria; il Napoli non vuole la clausola e propone un accordo quinquennale.La trattativa per il passaggio a Firenze di Cutrone ha subito una frenata. Le complicazioni dipendono dalle richieste del Wolverhampton per la cessione dell’attaccante, che resta comunque un obiettivo dei Viola per rinforzare il reparto avanzato,Ieri incontro in sede con l’agente di Sebastiano Esposito. Si comincia a parlare del rinnovo del contratto del classe 2002, su cui l’Inter punta forte per il presente e per il futuro. Il nuovo contratto sarà firmato al raggiungimento della maggiore età dell’attaccante (che compirà 18 anni il 2 luglio).Oggi Torino e Spal si siedono al tavolo per Bonifazi: la Spal è pronta a investire 11-12 milioni per il ritorno del difensore. Possibile che la trattativa si allarghi, se Meitè dovesse accettare la Spal in uno scambio che vedrebbe il passaggio di Kurtic al Torino