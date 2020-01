Calciomercato:Ultime notizie

Viste le difficoltà nella trattativa per Lobotka, il Napoli sta valutando un altro profilo per il centrocampo: Diego Demme, giocatore del Lipsia, per il quale sarebbe richiesto un investimento simile nelle cifre,e quanto si legge in questa notizia apparsa sul sito di Skysport.it .Il Napoli ha bisogno di un centrocampista e il profilo ritenuto adeguato alle necessità tecniche della squadra era Stanislav Lobotka. Gli azzurri avevano cominciato la trattativa con il Celta Vigo, trovando anche un accordo di massima, ma l’operazione ha subito dei rallentamenti perché gli spagnoli vorrebbero prima cautelarsi con un sostituto. Queste difficoltà hanno spinto Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del club, ad elaborare un piano alternativo: Diego Demme, centrocampista del Lipsia, per il quale sarebbe necessario un investimento dalle cifre simili, quindi sempre intorno ai 20 milioni di euro. Ci sono stati già i primi contatti sia con l’entourage del giocatore che con i tedeschi. In estate era stato trattato dalla Fiorentina.Demme è di origini italiane, napoletane per l’esattezza. Il nome, Diego, non è nemmeno casuale: il padre infatti lo ha scelto in onore di Maradona. Non è l’unica coincidenza: in una vecchia intervista, infatti, il giocatore aveva indicato Gennaro Gattuso – attuale allenatore del Napoli – come modello in campo