Calciomercato: notizie, affari e tutte le trattative del 7 gennaio

Ecco alcune notizie di mercato,pubblicate in questo articolo da Skysport.it Lobotka non è andato neanche in panchina contro l’Osasuna. A testimonianza della grande voglia che ha di cambiare squadra, testimoniata anche dalla story su Instagram in cui ha pubblicato l’immagine della sua tv sincronizzata su Napoli-Inter (con la scusa di seguire il compagno di nazionale Skriniar). E lo ha confermato anche l’allenatore del Celta Vigo al termine della partita (decisione presa di comune accordo, il giocatore era distratto dalle vicende di mercato). Ci vuole però ancora tempo, soprattutto perché il Celta Vigo ha bisogno di trovare un sostituto. I contatti sono continui tra Napoli, club spagnolo e giocatore che vuole solo il Napoli. Ricordiamo che il Napoli è arrivato a un’offerta di 18 milioni di euro più bonus, il Celta è sceso a 20/21 come valutazione totale ma senza bonus. Serve ancora un piccolo sforzo da entrambe le parti per arrivare all’intesa finale.Per le difficoltà legate a Vidal, la questione Eriksen rimane sullo sfondo. Il danese andrà a scadenza di contratto (e quindi bisognerà capire bene anche le intenzioni del giocatore per un eventuale trasferimento a gennaio) e per giugno c’è la fila. Non solo l’Inter ma anche la Juventus, il Real e il PSG, giusto per citarne alcune. Il Tottenham sarebbe disposto alla cessione anche a gennaio (per prendere qualcosa), ma per il momento in casa nerazzurra Vidal rimane l’obiettivo prioritario. Non perché Eriksenn considerato meno bravo, ma per una necessità tecnica. Vidal è considerato da Conte il giocatore giusto che continuare a colmare il gap con la Juventus e per continuare nel processo di crescita della squadra.Il cileno resta il primo obiettivo per il centrocampo nerazzurro. La situazione non è semplice. Al di là delle prestazioni del giocatore. Il Barcellona ora deve giocare la Supercoppa spagnola (nuova formula, final four in Arabia Saudita: mercoledì le semifinali e domenica la finale) e anche da queste partite può dipendere la trattativa. Da questo e dal rapporto di Vidal con Valverde, che non è certo eccellente. Al contrario di quello con lo spogliatoio e soprattutto con Messi. Insomma la trattativa – sebbene difficile – non è chiusa. C’è bisogno di pazienza e tempo. Anche se l’Inter vorrebbe avere il giocatore il prima possibile.Come detto nelle scorse settimane, Paquetà piace molto al PSG di Leonardo ma c’è distanza domanda-offerta: il Milan chiede molto di più di quanto offrono i francesi. Il Milan – proprio perché lo ha preso Leonardo – vorrebbe almeno la stessa cifra spesa un anno fa.Il turno di campionato nel giorno dell’Epifania ha avuto risvolti di mercato: prima di Milan-Samp, il ds Massara ha parlato di Todibo: “Stiamo facendo delle valutazioni, se non sarà Todibo non saremo impreparati. In questa fase pensiamo che la priorità sia un difensore, poi fino al 31 gennaio può succedere di tutto”. Dopo il blitz del Milan a Barcellona (il ds rossonero ha incontrato prima il giocatore poi l’agente del difensore) sono attese in queste ore delle risposte definitive sia da parte del giocatore (prima) che da parte del Barça (poi). Sul ragazzo c’è anche il Monaco che lo prenderebbe in prestito. Il Milan ha voglia di capire subito se l’operazione si può fare o meno perché comunque di un difensore ha bisogno e eventualmente poi sarebbe necessario trattare altri giocator