Napoli, sfuma il rinnovo di un big: la contromossa di De Laurentiis

Fabian Ruiz,sempre piuì lontano dal Napoli,se ne parla in questo articolo pubblicato su Virgilio.itLa vittoria in extremis contro il Sassuolo ha permesso al Napoli di trascorrere un Natale sereno dopo diverse settimane travagliate dal punto di vista sportivo, in campo e nello spogliatoio. Con l’avvio del mercato di riparazione, però, sono all’orizzonte nuovi grattacapi per la dirigenza partenopea, alle prese con il mancato rinnovo di contratto da parte di uno dei migliori calciatori in rosa, Fabian Ruiz.La società e il calciatore non hanno raggiunto l’accordo sul rinnovo del contratto e la partenza sembra quasi certa, a giugno se non addirittura a gennaio: sulle tracce del calciatore spagnolo, infatti, c’è il Real Madrid, che sta studiando una soluzione per accelerare la trattativa. Secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’ nelle ultime ore l’affare è fattibile, ma come spesso accade la distanza fra domanda e offerta è ancora ampia.Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, non sta a guardare: secondo gli insider di ‘A Bola’, testata portoghese, il tecnico Gennaro Gattuso avrebbe chiesto alla dirigenza il centrocampista del Porto Danilo Pereira. Il calciatore è valutato ben 40 milioni di euro, ma il premio Champions accumulato finora (corrispondente a circa 65 milioni di euro, record per gli azzurri) potrebbe convincere la dirigenza a portare il portoghese alla corte del tecnico di Corigliano Calabro.Il centrocampista originario della Guinea ha accumulato, in questa stagione, 21 presenze fra Primeira Liga, coppa del Portogallo, preliminari di Champions League e fase a gironi di Europa League. Il suo fisico e le sue doti di incontrista ne fanno il candidato preferito del nuovo allenatore del Napoli.Sul fronte cessioni, oltre a Fabian Ruiz, tiene ancora banco il caso legato a Koulibaly: il difensore senegalese ha offerte da tutta Europa, con Manchester United e Arsenal pronte a sborsare cifre altissime (si parla di 100 milioni di euro) per assicurarsene le prestazioni.In questo caso la dirigenza del Napoli non avrebbe immediatamente una contromossa pronta, ma il grande ricavo fruttato dalla cessione permetterebbe di poter rinforzare la squadra con obiettivi mirati, permettendo così una rapida ricostruzione in prospettiva visti gli addii ormai certi, a giugno, di gente come Mertens e Callejon.