Paul Pogba e’ vicino al ritorno in bianconero,se ne scrive in questo articolo pubblicato da Virgilio.it

Il Manchester United mette ordine su Paul Pogba dopo le ultime voci discordanti a riguardo del futuro della stella francese, inseguita da Juventus, Real Madrid e Paris Saint Germain. Secondo le indiscrezioni di alcuni giorni fa, i Red Devils avrebbero deciso di bloccare qualsiasi trattativa per il giocatore nel prossimo mercato di gennaio, rimandando tutto alla prossima estate. Venerdì però il Daily Mirror ha titolato a tutta pagina “Farò le valigie”, con la foto del transalpino, che avrebbe confessato a chi gli è vicino che è pronto a partire.

In conferenza stampa, il tecnico degli inglesi Ole Gunnar Solskjaer non usa mezze misure e garantisce che a gennaio Pogba resterà: “Paul Pogba non sarà venduto a gennaio. Spero che possa tornare a giocare entro la fine di quest’anno, ma non lo rischierò per evitare ricadute dall’infortunio”.

Il giocatore francese è fermo dallo scorso ottobre, quando si infortunò alla caviglia: da allora un lunghissimo recupero che si è prolungato nel tempo, indispettendo i tifosi e la stampa di Manchester, ormai tutta contro Paul.

Sul giocatore ci sono da tempo la Juventus, che sogna un suo ritorno a Torino, e il Real Madrid: la mossa della società britannica potrebbe favorire i bianconeri, che solo in estate avranno la somma giusta per un investimento di così grande portata.

Paratici, che può contare sui buoni rapporti con l’agente Mino Raiola, in estate spera anche in uno sconto sul prezzo del cartellino, considerato che il giocatore è in scadenza di contratto nel 2021: gli inglesi non possono permettersi un addio a parametro zero dopo aver investito oltre 100 milioni di euro per acquisirlo dal club bianconero nel 2016.