Fiorentina-Roma,le probabili formazioni

Si apre stasera con l’anticipo Fiorentina-Roma,la 17esima giornata di serie A,lo si puop leggere in questo aerticolo di Skysport.it

La 17^ giornata di Serie A, aperta dall’anticipo Samp-Juve, prosegue con la sfida tra i viola di Montella e la Roma. L’allenatore della Fiorentina rivive una fetta molto dolce del suo passato, per restare in tema panettone che – stando a quanto dichiarato in conferenza stampa – piace molto all’Aeroplanino. Anche nella rosa della Roma ci sono due ex: Mancini e Veretout. Il match è in diretta su Sky Sport Serie A.

setrDusan Vlahovic verso la conferma nell’11 titolare dopo il grande impatto, con gol, nella gara pareggiata contro l’Inter. Boateng pronto al suo fianco, data l’assenza di Chiesa che ha un problema alla caviglia e non rientra nella lista dei convocati di Montella. A centrocampo Badelj non dovrebbe partire dal primo minuto: Benassi e Castrovilli giocheranno ai lati di Pulgar.

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Dalbert; Boateng, Vlahovic.

Nella Roma c’è un ballottaggio in difesa. Al centro Fazio insidia Smalling per fare coppia con Mancini. Sulla corsia di destra in pole Florenzi dal 1′, Spinazzola verso la panchina. Confermata la mediana vista contro la Spal con Veretout e Diawara. Anche in attacco non ci dovrebbero essere novità: dietro a Dzeko unica punta dal 1′ Zaniolo, Pellegrini e Perotti.

ROMA (4-2-3-1) probabile formazione: Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Veretout, Diawara; Zaniolo, Pellegrini, Perotti; Dzeko.