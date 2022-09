3-5-2: il nuovo prefisso Nazionale

Numeri e schemi contano molto relativamente. È l’atteggiamento, il desiderio, la volontà che fa la differenza, e la Nazionale questo lo ha dimostrato.



3-5-2 può essere un prefisso telefonico, un modo di stare in campo o un codice cifrato.

Il desiderio gli dà un Significato. Italia – Inghilterra 1-0 gol di Giacomo Raspadori. E che gol.

Nessuno tiri in ballo Insigne ed il tiro a giro. Questa è farina di un sacco diverso.

Spalletti deve farne pensiero.



Tutti al servizio di tutti ed ognuno per la squadra. Bravo Roberto, in questo sei un numero uno.

La capacità che ha Mancini di saldare il gruppo, difficilmente lo si vede in giro. 11 anzi 16 ragazzini, fatta eccezione per qualcuno.

Si ami o no in giro per il mondo non ci sono tanti difensori centrali col piede educatissimo di Bonucci.

Segreto della sua longevità. Napoli ne esce protagonista.



Raspadori in gol, Di Lorenzo sugli scudi.

Silenzio e testa bassa. La serietà di ragazzi per bene. Dote speciale oggi.

Raspadori fa la giocata, strappa applausi e non è il gol. È una precedente apertura a tagliare il campo senza guardare.

Spalletti deve pensare.

Giacomo probabilmente è molto più di una punta di “rincalzo”. Italia – Inghilterra di corsa e ritmo.

Qualità, fascia e chiavi di centrocampo ad un ritrovato ex Napoli, Jorginho.

È una bella serata. Serata di gruppo unito. Compatto. Voglioso e determinato.

Il calcio resta un gioco.



Senza il desiderio è un lavoro faticoso e privo di emozioni. Il business tende all’assuefazione.

Se hai tutto, perché mai dovresti spingere?

Spazio ai giovani affamati. Spazio ai giovani assetati di spazi.

La Nazionale ha dato un bel messaggio di compattezza.

Sacrificio e servizio.

Bravo Roberto, bravo Giacomo.

Spalletti deve aver visto.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati