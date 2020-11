25 Novembre. La battaglia contro la violenza sulle donne inizia da me

1522 il numero dedicato alle donne vittime di stalking e violenza

Ai tempi del Coronavirus quando bisogna obbligatoriamente restare in casa, non per tutte riesce facile. Per alcune donne vittime di violenza domestica la casa si trasforma ancora di più da nido d’amore ad una trappola, un incubo; sono i dati del rapporto Eures: 91 donne vittime di femminicidio nel 2020. Uccisa 1 donna ogni 3 giorni, questi per i primi 10 mesi, gran parte in ambito familiare (11%) in lockdown in 4 casi su 5 killer convivente.

Queste donne si inventano un modo per chiedere aiuto sussurrandolo, quando fanno la spesa o buttano la spazzatura o quando aprono l’ acqua nella doccia, piccoli attimi unici momenti di libertà, per sfuggire a mariti, questi maschi violenti.

La violenza sulle donne non è solo fisica ma anche psicologica, economica, uomini che deridono le loro donne, le umiliano, le vessano, le mortificano.

25 novembre, Giornata internazionale per la violenza sulle donne? Lo è sempre tutti i giorni non solo l’ 8 Marzo o il 25 Novembre.

Cominciamo e continuiamo così, è facile fare bei discorsetti o condividere link con fiocchetti rosa o giovani donne con lividi sparsi per tutto il corpo.

Se magari ci capita di “ascoltare” nel silenzio delle nostre case qualche grida di aiuto, prestiamo attenzione, noi ci siamo, non ti lascio sola, non vi lasciamo sole.

La violenza sulle donne non è solo uno schiaffo. Quello è l’ultimo stadio. Parte da più lontano, dal linguaggio, dalla cultura, dalla buona educazione. Non dimentichiamolo mai.

C’è anche una legge sulla Violenza contro le donne si chiama “Codice Rosso” è passata l’anno scorso, indagini più veloci e pene più severe che vanno dalla violenza sessuale, stalking e nuovi reati come il revenge porn, sfregi al viso e lo stop ai matrimoni forzati, ma il percorso è ancora lungo.

Per questa ragione, a seguito dell’appello di numerose donne e operatrici è stata avviata dal Dipartimento delle Pari Opportunità la campagna “Libera puoi”, finalizzata a diffondere quanto più possibile il numero telefonico “1522” dedicato alle donne vittime di stalking e violenza e l’utilizzo dell’applicazione “1522” in cui è possibile chattare con un’operatrice, così da consentire a chiunque ne avesse bisogno di raggiungere più facilmente chi potrebbe aiutarle.