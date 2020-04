25 aprile, Casellati: “Festa del coraggio italiano”

“Con l’emergenza che ci chiude nelle nostre case, sento la necessità di ricordare che questa è la festa del coraggio italiano”. Lo afferma in un video sui social il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, in occasione del 25 aprile. “Il coraggio – spiega – di chi ha dato il cuore, l’anima e la vita per un Paese migliore, fondato sui valori della libertà, della solidarietà e della fratellanza. Il coraggio di un Paese che si è riscoperto Nazione. Questo è lo spirito dell’Italia che il 25 aprile ha ritrovato la sua anima libera. Questo è l’esempio dell’Italia che su quella libertà ha costruito la sua storia democratica. Un esempio che in questo difficile momento dà forza e speranza al nostro Paese”. Il 25 aprile, dice ancora, è “una ricorrenza che ho sempre celebrato nelle piazze, che si animavano della memoria e della passione di chi ha visto nel 1945 l’Italia finalmente libera dall’oppressione, dalla paura, dalla tirannia”fonte Rainews