23 sulla ruota di Napoli. Tifosi in Cammino

23, ne mancano 23.

La scaramanzia a Napoli è questione cruciale non si può metterla da parte. La tifoseria è concentrata sui calcoli. Non si fa altro. Un pareggio li, un pareggio qui, manteniamo la rotta ed il ritmo fino a Maggio.

Non è cosi facile, troppe sono le incognite che aspettano la serie A.

Il maxi recupero, la faccenda Juventus – Procura di Torino, sono più di un “Qualcosa”.

Il corriere dello Sport, è praticamente convinto che gli 8 punti di vantaggio non sono garanzia. In effetti nessuno può dirlo. Le amichevoli del Napoli 5.0, un pizzico hanno spiazzato. Non per il risultato ma per la condizione. La sosta non ha un precedente da studio. Spalletti aveva detto ” è opportuna ed al momento giusto”. Il Napoli aveva spinto troppo, necessitava di tirare il freno.

Bisogna fidarsi del Mister.

23 gare abbiamo detto. Una infinità di punti. Tra queste 23, la Champions e la coppa Italia. Le questioni di campionato passano inevitabilmente attraverso ciò che accadrà in Europa ed in tribunale.

23 gare ma potrebbero servirne meno.

Il Napoli con 8 punti non è già campione d’Italia me è padrone del proprio destino.

Che bel regalo sotto l’albero di questo Natale.

Auguri a tutti i tifosi.

Siete Voi i reali protagonisti di questo Cammino.

