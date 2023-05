1987-2023. Napoli Fiorentina per la Festa

Maggio è il mese delle rose, Maggio è il mese dell’amore, recita la canzone. Maggio e la Fiorentina. Destino del Napoli. Al Maradona, la festa con i Viola. Il primo ed il terzo scudetto.

1987 – 2023.

È trascorso un secolo.

Di quello stadio, restano soltanto le fondamenta. Di quel Napoli e di quel Maradona, resta un nome all’impianto di Fuorigrotta. Tutto però torna. Corsi e ricorsi storici. Si rincontrano le generazioni. I 20enni di oggi e quelli degli anni 90. Un filo conduttore che attraversa 30 anni ed unisce almeno tre generazioni.

All’epoca Luigi Necco collegato con Paolo Valenti a 90′ “minuto, oggi, l’infinità di telecamere, collegamenti e social in presa diretta.

Per un gioco del destino, Fiorentina fu il 10 Maggio 1987, Fiorentina sarà domani. Non ci sarà Maradona, non ci sarà un giovanissimo Roberto Baggio ma Kvaratskhelia e Cabral.

Il mondo è cambiato ed anche nomi e protagonisti. De Laurentiis e non Corrado Ferlaino, Spalletti e non Ottavio Bianchi. Un Georgiano, un Nigeriano ed uno Slovacco campioni d’Italia. La Bellezza del melting pot anni 2000.

