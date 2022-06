14 agosto, pronti, via! E il Napoli …

È calcio e non balletto

È calcio e non bio tecnologia. In tempi di crisi e pandemia fermate tutto ma non il calcio. Il Pallone deve assolutamente rotolare.The show must go on. Inizio del campionato il 14 agosto tra ombrelloni e lettini, gare su gare ogni 3 giorni stop autunnale per il mondiale in Qatar e poi una tirata tra campionato, Champions e coppa Italia per il calcio italiano e per il nostro Napoli in particolare. Un anno questo a cui ci apprestiamo più unico che raro, praticamente una primissima visione. Nulla di strano per la macchina calcio. Nulla di anomalo per l’industria del pallone. Lo spunto di questa riflessione che tira in ballo anche il Napoli preso in una preparazione tutta nuova, nasce a margine di alcune importanti dichiarazioni del signor Aleksander Ceferin, presidente in carica della Uefa, non proprio un tal dei tali insomma, il quale ha sparato a zero su alcune polemiche stagionali sul numero di partite. Klopp e Guardiola, il ghota del calcio mondiale, sono stati aspramente redarguiti. Della serie se volete questi stipendi dovete trottare e senza troppo lamentarvi. Pane al pane vino al vino.

Ed il Napoli? Il De Laurentis imprenditore? Lo conosciamo. Vil denaro per i calciatori ma non proprio per l’azienda di famiglia. Fatti i calendari, il Napoli si approccia per la prima volta ad una stagione anomala e differente. A nostro parere con difficoltà. Qualcosa ci fa supporre che proprio quest’anno la Squadra avrà bisogno di Competenze specifiche, tecniche ed aziendali. Nulla sarà simile al passato. Preparazione diversa ad esempio il precampionato solitamente di due mesi sarà di un solo mese, ci sarà un tour de force, una lunga pausa, un riprendere, una volata e crediamo tante curve e salite.

In questo turbinio se volete affascinante il Napoli attende. Attende di sapere con chi si andrà in campo. Non a Fuorigrotta ma a Dimaro. Manca davvero poco e sapremo.

“dovrebbero lamentarsi gli operai che vanno in fabbrica per mille euro al mese” ha detto Ceferin.

Caro Aleksander a Napoli scarseggiano le fabbriche e la chiarezza. Al momento scarseggia il lavoro e le conferme di calciatori da Napoli.Abbiamo in compenso le partenze oltre oceano stile Hollywood, le fughe stile Alcatraz, i sotterfugi e gli intrighi di palazzo, le beghe e le strategie, insomma abbiam gran cinema, di calcio non ne siamo attualmente sicuri.

Per i mille euro al mese ne riparliamo tra qualche secolo.

Auguri e Forza Napoli chiudeva sempre il vecchio tifoso che di pallone viveva e capiva.

