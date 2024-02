116 minuti di De Laurentiis show

Più che conferenza stampa, spettacolo da one man show.

116 minuti di protagonismo.

Simposio di un ego debordante.

De Laurentiis è la lontanissima imitazione dei presidenti vulcanici anni 80.

Era un mondo diverso. Scomparso.

A voler resuscitare lo spirito di “Zamparini” si cade nel ridicolo.

De Laurentiis ci è riuscito oggi.

Conferenza a senso unico.

La si può trattare soltanto con ironia. A volerla “giudicare” con serietà, dovremmo sentirci maltrattati prima come professionisti poi come tifosi.

La sequenza degli alibi è a dir poco stucchevole.

Della serie “se si vince ho vinto io se si perde è colpa di qualcun altro”.

Spalletti ha tradito, Giuntoli un ingrato, Garcia si è ribellato alla regola aziendale e Mazzarri uomo da traghetto. Lo spogliatoio come palco di uno scadente teatrino di provincia.

Cosa resta? Una infinita amarezza.

Una stagione gestita in maniera antiquata che mortifica anche la città.

Una riflessione semplice.

2 aziende di calcio: Napoli e Bari, 5 allenatori fino a Gennaio.

Pedagogista dello Sport

