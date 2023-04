10.000 agenti per la festa scudetto. De Laurentiis vuole un fortino

La festa scudetto sta diventando un problema. Uno scomodo problema di sicurezza. All’interno della vicenda tragicomica, Ministero degli Interni, Questura e vertici della Polizia di stato. La città in mezzo attonita e frastornata. Riuscire a rovinare questo momento è davvero da studiare. De Laurentiis ha chiesto, tra il serio ed il faceto, 10 mila agenti in città per blindare i festeggiamenti.

Festa o guerra?

Rimandiamo, solo per ora, ogni commento, prendiamo questa ennesima uscita “scomoda” del presidente come boutade ed attendiamo, seriamente, la riunione che si terrà in questi giorni al Viminale.

Fermiamoci all’aspetto “festeggiamento”. 10 mila agenti per una festa scudetto. Stiamo ancora parlando di pallone o qualcosa ci è sfuggito? Doveva essere una gran bella festa, si sta tramutando in un evento da cui difendersi. Ogni giorno che passa è un giorno speso malissimo e che inquina la bellezza di questa vittoria. Peccato. Nessuno poteva immaginare che la festa per un dono arrivato dopo 33 anni, poteva diventare un problema.

Problema di sicurezza e da contenere.

Peccato, davvero un enorme peccato.

Ne riparleremo meglio e più attentamente non appena si pronuncerà il Viminale.

Attendiamo.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati