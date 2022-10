Zoff: “Kvaratskhelia come Best? A me ricorda Meroni! Su Meret…”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Dino Zoff, ex portiere del Napoli, che ha parlato di Kvaratskhelia e di Meret. L’ex estremo difensore si è soffermato anche sul gioco della squadra di Spalletti e delle chance scudetto per gli azzurri.

Zoff su Kvaratskhelia e Meret

Le parole di Zoff:

“Meret resta un portiere di livello altissimo e all’altezza di un top club del Napoli. Non mi soffermerei troppo sull’errore di ieri. Un tiro così, che batte davanti, e poi una valutazione errata può sempre capitare. Va benissimo così, un errore quando vinci va considerato positivo e maestro di qualcosa. La fortuna è farli quando non incidono sul risultato, quindi non andiamo troppo pesanti su questo ragazzo. Meret è nel giro della Nazionale, non esageriamo”.

Su Kvaratskhelia

“Similitudini con Best? Non mi sembra solo con lui… Ha delle similitudini anche con Meroni del Torino, ma piano. Poi se continua così può arrivare davvero in alto”.

Sulla Scudetto

“Giocar bene e non vincere non serve a nulla nello sport, quindi deve provarci. Spalletti sta facendo benissimo e sta dimostrando di meritare di essere lì in alto. Il segreto di questa squadra è generale: tutte le componenti funzionano”.

RILEGGI

Reja su Napoli-Verona: “Hysaj mi ha rivelato cosa è successo!”

Mauro: “Osimhen? Fossi suo compagno di squadra gli darei i cazzotti in testa!”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati