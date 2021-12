Tanta preoccupazione, ieri, per l’uscita dal campo di Piotr Zielinski. Il centrocampista polacco aveva difficoltà respiratorie. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: “In una serata già complicata, in cui serve qualità di giocate, dopo 20’ alza bandiera bianca zielinski, l’uomo migliore nelle ultime prestazioni. Piotr sente dolori al petto, che preoccupano lui e lo staff medico per la respirazione difficoltosa. I primi esami hanno dato esiti negativi, ne seguiranno altri”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati