Zielinski: “Non è un periodo facile per me ma tornerò ai miei livelli”

Nel prepartita di Napoli-Bologna si è espresso ai microfoni di DAZN, il polacco Piotr Zielinski:

“Bisognerà fare la nostra partita, avere controllo della palla, del palleggio e creare situazioni per far gol e vincere”.

Spalletti ha detto che ti aspetta a braccia aperte: dove sai di poter crescere? “Ringrazio il mister che ha sempre fiducia in me, cercherò di ripagarla il prima possibile. E’ vero che non sto vivendo un periodo facile, ma presto tornerò a giocare ai miei livelli. Le condizioni migliorano giorno dopo giorno, pertanto sono tranquillo e sereno: presto tornerò in forma”.

