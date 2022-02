Xavi: “Napoli? Ottima squadra, sarà tosta”

Nel prepartita di Barcellona-Napoli, si è espresso ai microfoni di Sky Xavi, storico calciatore dei blaugrana e allenatore, riguardo il match. Ecco le parole di Xavi:

Come sostituire Busquets? Abbiamo diverse opzioni, può agganciarsi sia De Jong che Nico.

Aubameyang? Vediamo come va, come gioca chi se lo merita di più e abbiamo tanta qualità

Napoli? Già detto che siamo stati sfortunati nel sorteggio, è un’ottima squadra ha tanta qualità sia in attacco che in difesa, sarà una doppia sfida molto difficile.

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati