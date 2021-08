Vulpis: “De Laurentiis? Impossibile contestarlo”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Marcel Vulpis, vicepresidente vicario della Lega Pro. Ecco le parole di Vulpis:

“Il covid ha mostrato tutte le fragilità del nostro sistema. Il caso Chievo è emblematico, con una situazione economica veramente. Certe situazioni debitorie impattano quando poi la Covisoc fa tutta una serie di analisi e valutazioni, anche sulle licenze nazionali. È successo al Chievo, la Sambenedettese, al Carpi ed al Novara. C’è un tema di sostenibilità economica che esiste, Gravina vuol mettere la sostenibilità al centro dei progetti di tutte le leghe. A cascata, si tratta di danni per il sistema un club che ha problemi. Non possiamo prendercela con gli imprenditori che sono nel mondo del calcio perché chi poteva prevedere la pandemia. Bisogna auspicare che si possa tornare al 100% della presenza negli stadi, il ticketing incide il 12%, neppure la Juve può permettersi di perderlo. De Laurentiis è l’unico presidente che in questi anni è andato inutile, ha sfiorato la vittoria dello scudetto, contestare De Laurentiis è impossibile. De Laurentiis ha retto davanti ad una pandemia in attesa e inaspettata, Come facciamo a contestarlo se i conti sono a posto e ha sempre lottato per stare i vertici combattendo contro una Juventus che ha fatto una striscia incredibile”.

