Viviani: Zielinski è un’arma tattica! Su Fabian…”

Fabio Viviani, allenatore di calcio ed ex calciatore del campionato italiano, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal.

Focus del suo intervento alcuni temi dell’amichevole di ieri tra Napoli e Mallorca, specialmente sulla questione relativa a Piotr Zielinski.

Zielinski è un’arma tattica, non solo un giocatore dalla tecnica importante. Può fare la mezzala e può fare tutti i ruoli offensivi sotto la punta. Rinunciare a uno come Piotr è difficile, si potrebbe capire solo in caso di esigenze particolari di rosa e di bilancio. Insomma, il polacco è cresciuto ulteriormente nell’ultima stagione”.

Su Fabian Ruiz

“L’indirizzo generale credo che sia quello di utilizzarlo fino al massimo, fino all’ultimo giorno. Spalletti dovrebbe essere chiaro con la società, già dal giorno successivo alla chiusura del mercato. Tentare di rinnovarlo, tentare di cederlo. Ma se il mercato chiude e non ci sono possibilità, è la chiarezza la strada giusta. Non posso credere che non si troverà una soluzione, ma se non si trovasse bisognerà capire come gestire un giocatore come lui”.

