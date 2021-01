Vita da Club: il Napoli Club Ferrara

“In ogni angolo del mondo ci sarà sempre una famiglia azzurra pronta ad accoglierti con calore ed affetto”.

La rubrica “VITA DA CLUB” vuole rappresentare una finestra sul panorama mondiale, un viaggio all’interno del tifo azzurro presente in ogni parte del globo. La ventunesima intervista è dedicata al Napoli Club Ferrara del presidente Vincenzo Russo.

– Parlaci di te e del Club che rappresenti

Mi chiamo Vincenzo Russo, sono il Presidente del Napoli Club Ferrara.

Il Napoli club Ferrara nasce il 4 dicembre del 2012. Dopo un inizio altalenante riparte definitivamente nel 2018 con una nuova sede e gestione. Oltre a riunirci, per la visione della partite, nella sede legale istituita presso il Collins Pub, via Padova, 291, organizziamo sia iniziative a sfondo benefico che serate conviviali a tema. Al riguardo ricordo lo spettacolo teatrale musicale “Ferrara è…mille culure”, con incasso devoluto a favore della Cooperativa Onlus Spazio Anfas, o altri eventi legati a realtà come ADO, Associazione Giulia Onlus o APCAT, nonché le speciali serate con “sfilata di moda” e “canore partenopee” organizzate presso il ristorante Bondi.

Ci piace definirci come una sana realtà di aggregazione per tifosi partenopei, un sodalizio perfettamente integrato nel tessuto sociale e produttivo estense potendo vantare simpatizzanti tra tifosi della Spal e convenzioni con variegate attività commerciali e sanitarie. Dopo la storica promozione in serie A della compagine estense abbiamo ideato l’evento “La Giornata Azzurra”, per vivere in maniera diversa la gara con la squadra spallina, e cercare di coinvolgere, per un momento gioviale più ricco ed intenso, i fratelli azzurri provenienti dalla altre sedi. Attualmente contiamo 121 soci, tra ordinari ed aggregati (minori), e, per soddisfare le molteplici richieste di iscrizione, abbiamo istituito anche una sede amministrativa presso il Bar Jolly in via Palestro n. 109.

– Qual è stato l’episodio più emozionante che avete vissuto?

Il ricordo più bello è quello sicuramente legato alla organizzazione della 3’ Giornata Azzurra in occasione della partita Spal – Napoli del 27 ottobre 2019. Alle ore 12,00 ci trovammo presso il centro di promozione sociale Il Parco per il pranzo e l’incontro con i club ed amici azzurri provenienti dalle altre sedi. Al pranzo aderirono i Napoli Club di Bologna, Rovigo, Rimini, Conegliano Veneto, Genova, Mantova, Parma, Modena, Aprilia, Treviso, Trento, Udine e Reggio Emilia. Intervenne, per un collegamento in diretta, anche Carlo Alvino e la troupe di TV Luna.

Alle ore 15,00 ci trasferimmo. per assistere alla partita. all’impianto cittadino “Paolo Mazza”, ed infine alle 19.30, per la cena-spettacolo, ci ritrovammo sempre presso il Centro Sociale Il Parco. La serata fu presentata dalla giornalista sportiva Margherita Mihalachi con ospite d’eccezione l’ex bomber del Napoli Stefan Schwoch. La musica live fu affidata al direttore artistico del club Lello Farina, coadiuvato dell’artista veneta Elena Biolcati Rinaldi.

– Raccontaci un aneddoto particolare legato al club.

L’episodio più simpatico che ricordi è sicuramente legato alla partecipazione di Eraldo Pecci alla serata benefica del 10 febbraio 2015 per la raccolta fondi a favore dell’Associazione Giulia Onlus .

Per l’occasione preparammo per il nostro ospite una burla degna della trasmissione televisiva “Scherzi a parte”: una telefonata fatta dal nostro socio Raoul Squitieri, bravissimo imitatore, nelle vesti nientepopodimenochè di Diego Armando Maradona.

Mentre il buon Eraldo raccontava alcune situazioni inerenti la sua permanenza a Napoli, tra lo stupore di tutti, arrivò la fatidica chiamata sul cellulare del segretario. Quest’ ultimo, prontamente, provvide ad accostarlo al microfono di sala affinchè tutti potessero sentire.

L’amichevole conversazione andò avanti per qualche minuto, tra aneddoti e ricordi, soffermandosi in particolare sulla famosa punizione della partita contro la Juventus, fino a quando la stessa si incanalò, indirizzata dal finto “Diego”, su questioni particolarmente piccanti.

Potete immaginare il volto del carissimo Eraldo che, in completo imbarazzo, cominciò a borbottare e ad avere dubbi sulla genuinità dei ricordi del “Pibe”. Ed eccoci finalmente arrivati alla rivelazione dello scherzo: ”Maradona ricorda all’ex centrocampista azzurro di quando andavano in giro con la scassata Renault 5 di proprietà di quest’ultimo” ed Eraldo che sospirando, esclama con tono liberatorio “ma io non ho mai avuto una Renault 5!” Risate generali e grandi applausi!

– Come sta reagendo il club a questo momento di difficoltà, che ormai dura da circa un anno, legato all’emergenza epidemiologica?

L’emergenza sanitaria globale ha limitato non poco la vita sociale del club. Ma nonostante tutto siamo riusciti a tenere sempre alta la soglia di attenzione, organizzando concorsi pronostici gratuiti per i soci, con la messa in palio di gadgets vari, ed istituendo la rubrica Instagram “Casa Napoli Club Ferrara – Voce ai Soci”. La predetta rubrica è stata impreziosita dai collegamenti in diretta, dalle rispettive sedi, dei giornalisti sportivi Paolo Del Genio, Umberto Chiariello, Beppe Iannicelli, Italia Mele, Margherita Mihalachi e Claudia Vivenzio, lo scrittore partenopeo Nicola Corrado e l’opinionista felsineo Cardi Gian Francesco.

– Se avessi dinanzi a te D10S per qualche istante cosa gli diresti?

“Giovanotto, veniamo noi con questa mia addirvi…ADDIRVI una parola!”…ma no scusa questa è un’altra storia. E si caro Diego..la storia! Perché Tu sei entrato di pieno diritto a far parte della nostra storia…la storia AZZURRA. Ora siedi nell’Olimpo dei grandi Dei partenopei, insieme ad Edoardo, Antonio, Pino e Massimo.

Grazie a Te abbiamo potuto opporci, a muso duro, allo strapotere ed arroganza del Nord, grazie a Te il mondo ci ha guardato con stupore ed interesse, grazie a Te abbiamo potuto VINCERE! Scusa se qualche volta tra noi c’è stata qualche piccola incomprensione ma è stata dovuta al troppo amore ed alla paura di perderti! Non ti dimenticheremo mai, AD10S DIEGO! ” e chi c’u’ dic ‘o ciucc che nun ce’ stai cchiu’!!”

– Quali sono i calciatori del Napoli, ad esclusione di Diego, a cui ti senti più legato?

In testa alla lista metterei sicuramente il capitano di sempre Beppe Bruscolotti “Pal e’ fierr”. Paladino di quel Napoli operaio degli anni 70/80 ed a mio parere ingiustamente messo da parte dalla società Napoli alla fine della sua carriera professionistica di calciatore. E poi il “Matador” Cavani, attaccante di razza della rinascita del nuovo Napoli di Aurelio De Laurentis. Ed infine Dries Mertens, per la sua signorilità, professionalità e l’attaccamento alla città partenopea: “Ciro Mertens…un ‘e nuie!”.

– Cosa consigli di visitare (e di mangiare) ai tifosi azzurri che dovessero passare dalle vostre parti?

Ferrara è comunemente definita “Città delle biciclette”. Questa definizione già da sola lascia trasparire il suo spirito. Non sembra essere cambiata molto da quando vi regnavano i d’Este, famiglia tra le più potenti d’Europa con una particolare predilezione per l’arte e le cose belle. A loro dobbiamo la costruzione del Castello d’Este, simbolo cittadino ed attrazione principale, e del Palazzo Schifanoia, dove si potranno ammirare gli affreschi del Salone dei Mesi.

Poiché poi ad Ercole d’Este la citta stava stretta la fece ampliare con la sua “Addizione Erculea” ed in questa rientrò anche il Palazzo dei Diamanti, singolare edificio che oggi ospita straordinarie mostre d’arte. Insomma, c’è di che godere durante un week end o qualche giorno nella nostra città. E se poi vi resta un po’ di tempo, vi consiglio di recarvi per qualche ora a Comacchio, un borgo sull’acqua veramente incantevole.

Ed infine, dopo aver visitato la città, è d’obbligo la sosta in un ristorante locale per poter assaggiare: i Cappellacci di zucca, la Salama da Sugo, la Coppia Ferrarese e il dolce Pampapato, il tutto ovviamente ben annaffiato con un buon vino del bosco Eliceo.

Che dire? Vi aspettiamo a Ferrara!

Rosario Avenia

Seguici anche su www.persemprecalcio.it

Direttore di Persemprenapoli.it Giornalista, telecronista e radiocronista sportivo, conduttore e autore di programmi radio e tv