Verso Napoli-Milan: cosa aspettarci dagli uomini di Pioli

Dopo il ritorno alla vittoria dell’Inter di venerdì sera, ora gli occhi sono tutti puntati verso il big match di domani sera al Maradona. Analizziamo come i rossoneri arrivano alla partita.

I dubbi e le certezze di Pioli

Quasi delineata del tutto la formazione titolare: davanti al solito Maignan tra i pali, saranno schierati Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez. In mediana Tonali e Bennacer mentre a trequarti c’è il maggior dubbio tattico: ballottaggio tra Kessiè (in vantaggio) e Brahim Diaz. Brahim sta attraversando un momento opaco, Pioli ha già sperimentato recentemente di alzare Kessiè. L’ivoriano, in scadenza e con un almeno un piede lontano da Milano, quest’anno non ha mantenuto il rendimento altissimo della scorsa stagione, ma resta un giocatore fondamentale. A completare il reparto offensivo, le certezze sono Leao a sinistra e Giroud come prima punta. Infine, a destra, secondo dubbio tra Messias e Saelemaekers. Dovrebbe ritrovare almeno la convocazione Ibrahimovic, infortunato da fine gennaio.

Come sta il Milan

I rossoneri sono stati costretti praticamente da inizio stagione agli straordinari, dal momento che al calendario compresso si sono aggiunti costanti infortuni, e la rosa è chiaramente un po’ stanca. In Serie A vengono da due pareggi, con Salernitana e Udinese, in entrambi i casi il Milan era passato facilmente in vantaggio ma è stato rimontato nel secondo tempo. Parliamo comunque di una squadra che nel 2022 ha perso solo una volta, in casa con lo Spezia il 17 gennaio (complice anche un errore dell’arbitro che bloccò erroneamente l’azione che aveva portato al goal vincente del Milan).

Duelli a tutto campo e alta intensità

Pioli in questi anni ha creato una squadra giovane e moderna, che vuole sempre aggredire la partita. Il Milan è abituato ad alzare i ritmi e pressare alto, formando duelli individuali nelle diverse zone del campo. In questo senso, sono sempre da sottolineare le grandi prestazioni di Tonali (uno dei più positivi di questa stagione tra i rossoneri) e Kessiè a centrocampo, ma anche la presenza di un difensore rapido e abilissimo come Tomori. I due terzini sono ormai delle certezze, Calabria per la qualità e la solidità, Theo per le galoppate che sono sempre una fonte di gioco. L’integrazione di una pedina di qualità e dribbling come Junior Messias sulla destra, negli ultimi mesi, ha dato ulteriore imprevedibilità all’attacco.

Quest’anno, però, oltre a due aggiunte che hanno regalato molte garanzie come Maignan in porta e Giroud in attacco, c’è un singolo che ha fatto il salto di qualità. Rafael Leao è in questo momento uno dei giocatori più determinanti del campionato. Il portoghese, primo in Serie A in dribbling riusciti per incontro, è costantemente una fonte di pericolo, e, specialmente nell’ultimo periodo, si sta caricando la squadra sulle spalle. Di certo sarà il sospettato numero uno.

Incognita Ibra

Quest’anno avrà perso centralità, e non sarà al 100%, ma probabilmente Pioli potrà, nell’ultimo segmento di partita, contare su Zlatan Ibrahimovic, e questa non può che essere una brutta notizia per gli azzurri. Viste le sue condizioni non verranno corsi rischi, e non sappiamo il suo stato di forma, ma sarà di certo una variabile importante del match.

