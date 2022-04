Verso Napoli-Fiorentina: le ultime da Castel Volturno e Firenze

Ci stiamo avvicinando a Napoli-Fiorentina, 32° giornata di un campionato imprevedibile che si sta avvicinando al suo epilogo. Ecco le probabili scelte di Spalletti e Italiano.

Le ultime in casa Napoli

La grande incognita della settimana del Napoli è stata Victor Osimhen. Il problema muscolare accusato dal nigeriano è stato superato senza troppe apprensioni, e la punta sarà regolarmente in campo al Maradona. Per il resto, normale amministrazione per Spalletti. Ospina tra i pali, Rrhamani tornerà al fianco di Koulibaly dopo la squalifica. Mario Rui a sinistra, e a destra ci sarà la conferma per Zanoli, che ha convinto tutti. A centrocampo cambieranno le mezz’ali ai lati del totem Lobotka: Anguissa è squalificato, e per certo Fabian Ruiz riprenderà il posto da titolare. A completare il reparto, si giocano il posto Zielinski (in vantaggio), visto appannato anche a Bergamo, ed Elmas. In attacco, ai lati di Osimhen, a sinistra Inisgne, mentre a destra il consueto ballottaggio tra Politano e Lozano, con l’italiano decisamente in pole. Ancora indisponibili Di Lorenzo, Malcuit, Petagna e Ounas.

Le ultime in casa Viola

Diverse assenze tra i titolari per Italiano: Bonaventura e Odriozola hanno continuato a lavorare a parte, e Torreira sarà squalificato. Al posto del terzino spagnolo ci sarà Venuti, a completare il reparto, davanti a Terracciano, Milenkovic, Igor e Biraghi. Nel centrocampo orfano di Torreira e Bonaventura, Amrabat agirà da vertice basso, ai suoi lati Castrovilli e Duncan, insegue Maleh. Sulle fasce Nico Gonzalez è certo del posto, dall’altro lato Ikonè ha superato gli acciacchi e dovrebbe sbaragliare la concorrenza di Saponara e Sottil, pronti a subentrare. Il grande dubbio di Italiano riguarda però la prima punta: Cabral sembra in vantaggio su Piatek, ma la conferma del brasiliano non è scontata, Italiano scioglierà questo dubbio solo alla fine.

