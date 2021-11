Verona-Napoli, scorie Europa League ma non solo…

Tanto rammarico per il Napoli, fermato dai pali contro il Verona. Una partita giocata contro un avversario in splendida forma, che ha utilizzato astuzia e cazzimma per portare a casa un prezioso punto. Il Napoli ha pagato le scorie dell’Europa League nella ripresa. Tante polemiche, inoltre, per la direzione di gara di Ayroldi. Osimhen ha reclamato due rigori.

Il Verona è una signora squadra e ha disputato un primo tempo notevole. Nonostante ciò, la squadra di Spalletti ha ben controbattuto ed è andata vicinissima al vantaggio con Osimhen. Gli ospiti si sono difesi bene e, pur non avendo tante occasioni, hanno tenuto bene il campo. La marcatura su Osimhen ricorda molto quella della gara di maggio scorso.

Privo di Koulibaly, Spalletti ha optato per Juan Jesus al centro. Il brasiliano ha ben marcato Simeone. Sul gol del Cholito le colpe sono da ascrivere a Rrahmani e, soprattutto, a un Mario Rui che si è fatto saltare troppo facilmente da Barak. In costruzione, il Napoli ha optato per far partire l’azione a Rrahmani. Il kosovaro è stato ben pressato. Anche quando il Napoli ha superato il pressing scaligero, la squadra di Tudor è riuscita a recuperare bene.

Il primo tempo è stato equilibrato, con il Verona che ha messo in campo corsa e grinta. Il Napoli ha preso campo, arrivando poi a trovare il pareggio e arrivando a un passo dal gol con Osimhen. Nella ripresa Spalletti ha effettuato tanti cambi. Stava per sortire effetto solo quello di Mertens, ma il suo calcio di punizione è finito sul palo. E lì si sono frantumate le speranze azzurre. Nel finale due espulsi per il Verona. Due rossi assolutamente giusti.

Cattiva la gestione del tempo da parte di Ayroldi, che ha consentito un gioco estremamente spezzettato. Partita da gestire decisamente meglio, con maggiore recupero da dare negli ultimi minuti. Non benissimo neanche nella gestione dei cartellini. Ciò ha contribuito a innervosire i calciatori in campo e ne è venuto fuori un secondo tempo davvero brutto.

Nel Napoli non bene gli esterni offensivi e Insigne. Osimhen ha fatto quello che ha potuto nonostante sia stato ingabbiato. Sono venuti meno i compagni in zona offensiva. Negli Scaligeri, da sottolineare il solito grande lavoro di Barak e Caprari. Casale, inserito a sinistra al posto di Lazovic, si è barcamenato rendendosi protagonista di una gara di enorme abnegazione.

Furba la trappola predisposta da Tudor. Il Verona ha puntato sulla partenza rapida all’inizio. Nella ripresa l’ha messa sull’agonismo. Il Napoli si è lasciato innervosire. Innegabile, inoltre, la stanchezza causata dalla trasferta polacca. Pur essendo stati risparmiati vari titolari, molti calciatori non hanno mostrato brillantezza. Insigne ha risentito dei problemi fisici e Fabian è stato meno reattivo del solito. Anguissa, che resta fondamentale come frangiflutti, non ha mostrato il solito dinamismo.

In attesa del derby, il Napoli è momentaneamente da solo in testa alla classifica. Dopo la sosta l’avversario sarà l’Inter, squadra le cui sorti dipenderanno inevitabilmente dalla partita contro il Milan. Adesso il Napoli è chiamato a un ciclo terribile, con 4 supersfide nelle ultime 7 gare fino alla sosta natalizia.

