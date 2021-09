Valentini: “Ospina presente in Leicester-Napoli? Ci sta lavorando l’Ambasciata”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Pierfrancesco Valentini, console britannico a Napoli:

“Il Napoli può vincere lo scudetto? Io me lo auguro sempre ad ogni partenza di campionato. La situazione in Inghilterra? Se un cittadino intende recarsi in Gran Bretagna e ha il green pass poiché ha ricevuto due dosi può entrare tranquillamente in Gran Bretagna. I calciatori che sono andati in Africa per normativa inglese sono in zona rossa e non hanno tempo per la quarantena, si ripete il caso di Brasile- Argentina in Leicester-Napoli? Sicuramente ci vuole la quarantena, ma la situazione cambia caso per caso, le regole sono molto ferme e l’obbiettivo è tutelare la salute anche andando incontro alle esigenze del calcio. Penso che il problema se lo siano già posti e l’ambasciata sta cercando di risolvere anche se le norme sanitarie sono più rigide di quella statali. Il mi ruolo è tutelare tutti i britannici che passano per il mio territorio, le altre valutazioni verranno fatte dall’ambasciata. Il mio compito è dare assistenza al Leicester quando viene in Italia. Giudizio su Spalletti? È un ottimo allenatore, mi piacciono tutti gli allenatori del Napoli purché diano crescita alla squadra”

