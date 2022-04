Ultim’ora: Ospina out per Napoli -Roma. Esito tampone

Una brutta notizia arriva poco fa da Fuorigrotta. David Ospina, il portiere titolare del Napoli ha dovuto abbandonare il ritiro del Napoli in vista della partita di questa sera contro la Roma a causa della percezione di sintomi influenzali.

I controlli: esito tampone

Immediati sono stati i controlli per verificare lo stato di salute del portiere azzurro il quale si è dovuto sottoporre al tampone molecolare per Covid-19.

Tampone che fortunatamente è risultato negativo.

Tuttavia il Colombiano non potrà partecipare al match contro la Roma di Mourinho.

I convocati

In sostituzione di David Ospina entrerà Meret titolare. Una grande occasione per il giovane, il quale ha sempre richiesto più ore di gioco in campo.

I convocati del Napoli sono: Meret, Idasiak, Marfella, Juan Jesus, Koulibaly, Ghoulam, Malcuit, Mario Rui, Rrahmani, Tuanzebe, Zanoli, Anguissa, Demme, Elmas, Fabian Ruiz, Lobotka, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano.

Purtroppo è ancora out Di Lorenzo, un’assenza che si fa sentire…

