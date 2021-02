Yebda: “Questa sera tifo Napoli”

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Hassan Yebda, ex giocatore di Granada e Napoli.

“Granada? Partita difficile. Il Napoli è una grande squadra e Il Granada è un ottima squadra. Il Napoli di questa stagione? É vero che hanno fatto delle belle vittorie contro la Juventus, ma hanno perso punti contro squadre piú piccole. Adesso sta meglio, ma mi aspetto di piú da questo Napoli. Osimhen? Sí è un giocatore bravissimo. Ha fatto belle cose al Lille e questa stagione è cominciata bene , poi si è infortunato. Credo possa diventare un giocatore importante. Insigne?é un giocatore veramente straordinario e sta facendo cose importanti. Può essere il numero 10 dell’Italia.“

Il Napoli ai tempi di Yebda

“Il mio Napoli? Sí certo lo ricordo. Quando sono arrivato, ricordo la prima partita col Cesena. Quando ci siamo classificati per la Champions, lo ricordo come se fosse ieri. É stato il piú bel momento. Dispiaciuto per il mancato riscatto? Sì. Parlammo insieme con Bigon e abbiamo parlato molte volte e anche con il presidente de Laurentiis. Loro mi dicevano che mi avrebbero riscattato. Quando sono andato via da Napoli mi sono fatto male al ginocchio. Piú forte questo Napoli o quello? Non lo so dire. É vero che oggi hanno una squadra coperta in tutti i ruoli e hanno giocatori forti. Dieci anni fa avevamo Hamsik Lavezzi e Cavani che erano i piú forti e meno forti. Tifo Granada o Napoli? Tifo per il Napoli”.