Varriale: “Napoli con troppi alti e bassi”

Nel prepartita della sfida di Coppa Italia tra Napoli e Spezia, ha parlato ai microfoni della Rai, Enrico Varriale, vicedirettore di Rai Sport: “Sfida delicata per il Napoli per la sconfitta in coppa e col Verona. Lo Spezia è carico dopo aver eliminato la Roma e il buon lavoro in campionato. Il destino è legato ai risultati e vale anche per Gattuso, il Napoli ha troppi alti e bassi. Vedremo stasera questo Napoli senza Mertens e Osimhen. I giocatori dovrebbero ritrovare gli stessi motivi che avevano con Sarri”.

