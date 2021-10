Valentini: “15 paesi contro la Superlega? Giusto il comportamento di Gravina. Perché i De Laurentiis non si sono fatti sentire sulle multiproprietà?”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Antonello Valentini, ex dg Figc:

“Superlega? È morente. L’iniziativa dei 15 paesi contro la Superlega non è gradita a questi paesi. Italia e Spagna sono contro nonostante la presenza di Juve, Real e Barcellona. La Superlega non è una minaccia, ma un abuso: si vuole far passare una logica elitaria. Sia la Juve che le spagnole hanno grandi sofferenze finanziare, ammettendo ogni tanto qualche povero disgraziato. Gravina sta facendo benissimo: è argomento scivoloso, le società sono in grande sofferenza economica. Per questi club che vogliono fare questa lega, non esisterebbe mai una storia come lo Sheriff. I De Laurentiis sanno dal 26 luglio della multiproprietà. Ma, Aurelio in Lega Serie A e Luigi in Lega Serie C avrebbero potuto chiedere spiegazioni, ma non hanno fatto nulla di tutto questo. Ora parlano di scorrettezza, ma dovevano muoversi prima”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati