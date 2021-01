Torino pressa per Lobotka: pronta l’offerta

Come ha già ripetuto più volte il direttore sportivo del Napoli Riccardo Giuntoli, i partenopei si muoveranno solo in uscita, salvo occasioni. Una delle prime uscite potrebbe essere infatti Stanislav Lobotka, sul quale c’è un forte interesse del Torino. Il centrocampista slovacco del Napoli è da tempo oggetto di forte interesse del Toro di Cairo. Secondo il quotidiano Tuttosport, le due parti sarebbero ancora lontane poichè il Napoli non vorrebbe cederlo a titolo definitivo, convinti che giocando con continuità può esplodere. Allora per portare lo slovacco a Torino c’è anche l’ipotesi scambio con Lyanco, brasiliano che piace ai partenopei, ma il Toro sembra non essere intenzionato a cederlo. Nei prossimi giorni i ds Giuntoli e Vagnati si incontreranno per un summit decisivo, per decidere così se far vestire la maglia granata all’ex Celta Vigo.

Navigazione articoli