Ai microfoni di DAZN, si è espresso nel prepartita anche l’ex attaccante Simone Tiribocchi, per parlare del momento degli azzurri:

“Momento delicato per il Napoli che è in linea con quello che sta facendo. Rosa da scudetto e combatte per la champions. E’ una settimana molto importante per gli azzurri. Politano? Rende meglio dalla panchina, ti puo dare quel qualcosa in più a partita in corso, ha un gran sinistro”