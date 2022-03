Spalletti: “Dobbiamo metterci quell’extra”

L’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, è intervenuto ai microfoni di DAZN per parlare della sfida odierna contro i friuliani:

Avete discusso di ciò che è mancato contro le piccole con le quali avete perso punti?

“Abbiamo visto qualcosa per cercare di migliorare e capire cosa serve in più per vincere queste partite. Molte squadre sapendo che vengono a giocare al Maradona giocano mettendo quell’extra in più che a noi a volte è mancato. Ecco per vincere queste partite devi avere quell’extra in più”

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN: https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati