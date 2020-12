Sosia di Maradona in Cile, la foto scioccante

By

Nelle ultime ore sta girando una foto alquanto scioccante che ritrae un sosia di Diego Armando Maradona in una edicola di Santiago Del Cile. Il web su questa questione è diviso, chi pensa sia un sosia e chi pensa invece sia proprio il Dios in persona: “È un edicolante di Santiago del Cile che somiglia incredibilmente al Pibe de Oro” scrive qualcuno. Altri invece: “Macché sosia! È Diego in persona. Le foto sono di un anno fa, quando il Diez prese casa a San Miguel con l’allora compagna Rocio Oliva. Guardate il tatuaggio che ha sull’avambraccio destro…”